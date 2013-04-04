版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 4日 星期四 10:35 BJT

金属期市：LME期铜跌至八个月低点，受美国就业市场疑虑拖累

Sterlite Industries Ltd 已经暂停印度最大炼铜厂的出货，该厂上周因排放问题于关闭，此举可能收紧当地供应并迫使进口增加。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王兴亚; 审校 侯向明/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐