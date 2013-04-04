《Saft专栏》美国储蓄率下降之谜

**奥肯法则**

有另外一个说法和数据表现相契合，也就是劳动阶层可分为两大族群，一边是赚得够多而觉得无须储蓄，另外一边则是根本没钱可储蓄。

美联储和许多经济学家传统上都坚信奥肯法则(Okun's Law)，这个简单判断法则是只要失业率每升高1个百分点，国内生产总值(GDP)就会较长期稳健成长率再额外减损两个百分点。然而随着劳动成本上升且生产力下滑，这样的连动关系目前看来似乎已被打破，意味着观察失业率所预期到的经济迟滞实际上可能没有那么严重。

若这是因为部分领域具经验的工人需求强劲(例如在南北达科他州的天然气产业劳工)、而其他领域的劳工需求低落且薪资增幅不大，则我们或许真的已经找到了令人满意的解释。

对于那些幸运拥有供不应求的技能，且所持有房屋和股票价值不断上涨的劳工而言，有什么储蓄的理由呢？另一方面，那些缺乏技能的年轻人，或者那些年纪较大、不太具有供不应求技能的劳工在面临退休计画泡汤时，可能会觉得储蓄是件奢侈的事，总会想着改天再说。