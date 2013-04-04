《热点透视》汽车销售强劲化解美国经济阻力

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 蔡美珍

路透纽约4月4日 - 美国汽车销售正在帮助化解那些拖慢经济的阻力。美国民众的汽车购买量增加，一部分要归功于获得释放的压抑需求以及便宜贷款。但房市复苏也功不可没。这个现象与其他经济数据显示，美国消费者已经不把薪水袋变薄放在心上。在联邦支出削减的情况下，这意味着美国经济引擎可能蓄势待发。

美国3月汽车销售量145万辆，较上年同期成长3.4%。福特 及丰田 双双创下2007年以来单月最佳销售纪录。根据高盛资料，虽然3月汽车销售季节调整年率低于2月，但仍维持在2010年减税措施到期之前的水准。由于美国国会并未采取行动阻止2010年一项赋税减免措施期满失效，美国薪资税已回升到6.2%。

但好几项因素克服了这个打击。美国汽车的平均车龄为11年--轻型卡车(皮卡)更高达13年。维修保养所费不赀，增添了民众汰换旧车的慾望或需求。贷款买车也很便宜--即使信用纪录不甚完美的人也不例外。

但房市景气明显翻扬，也提供了一臂之力。与房市景气密切相关的轻型卡车销售，3月成长幅度达到两位数，在建筑包商爱用的皮卡车款上，福特销售成长了16.3%。

这正是美国联邦储备理事会(FED/美联储)所希望见到的。房市恢复元气，会直接带动创造更多需求及就业，与股价上涨不同。

轻型卡车及其他车种的销售回暖，并不是美国经济好转的唯一症兆。在此之前，上个月公布的数据显示，2月消费者支出较前月跳增0.7%。经济分析师因而纷纷上修美国第一季国内生产总值(GDP)增幅预估至3%以上。

如果经济分析师估算正确，薪资税将使美国成长率少掉0.6个百分点，那么如果少了这个不利因素，美国第一季GDP成长可能应该有4%。第二季大概会放缓，因为政府撙节措施冲击将在第二季最为明显。但在那之后，迹象显示将有一段时间没有财政紧缩。