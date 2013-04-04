西班牙数据：3月服务业PMI回升且优于预期，但连续第21个月景气萎缩

该指数自2011年6月以来，一直处于50的荣枯分水岭下方。

“最新的西班牙服务业PMI调查未提供任何实质的鼓舞迹象，经济危机仍继续威胁服务业，”Markit分析师Andrew Harker说。

“一些企业期望迈向2013年底时经济状况将开始改善，但近期似乎企业还是得继续在恶化的经济环境下运作。”

西班牙3月服务业PMI就业分项指数升至42.5，为12月以来最高，2月报40.1。(完)