西班牙数据：3月服务业PMI回升且优于预期，但连续第21个月景气萎缩

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
该指数自2011年6月以来，一直处于50的荣枯分水岭下方。
“最新的西班牙服务业PMI调查未提供任何实质的鼓舞迹象，经济危机仍继续威胁服务业，”Markit分析师Andrew Harker说。
“一些企业期望迈向2013年底时经济状况将开始改善，但近期似乎企业还是得继续在恶化的经济环境下运作。”
西班牙3月服务业PMI就业分项指数升至42.5，为12月以来最高，2月报40.1。(完)
(编译 张明钧/张若琪 审校 蔡美珍)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选