意大利数据：3月PMI显示服务业连续第22个月萎缩，整体经济仍陷衰退

路透罗马4月4日 - 周四发布的调查显示，意大利服务业在3月连续第22个月萎缩。意大利经济目前仍然深陷衰退。

由于2月选举未能产生占据议会多数席位的党派，意大利促进经济成长的努力陷于停滞。

Markit/ADACI的意大利3月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的43.6升至45.5，为三个月来最高。不过仍远低于50的荣枯分界线。

3月数据高于12位分析师平均预估的43.5。

“第一季以略偏正面的基调结束，服务业企业活动水平的下滑速度是今年以来最慢，一部分是因为新业务的下降速度放慢。”Markit分析师Phil Smith表示。

服务业在意大利经济总产值中占到大约70%的比重。