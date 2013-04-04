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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 15:58 BJT

意大利数据：3月PMI显示服务业连续第22个月萎缩，整体经济仍陷衰退

路透罗马4月4日 - 周四发布的调查显示，意大利服务业在3月连续第22个月萎缩。意大利经济目前仍然深陷衰退。

由于2月选举未能产生占据议会多数席位的党派，意大利促进经济成长的努力陷于停滞。

Markit/ADACI的意大利3月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的43.6升至45.5，为三个月来最高。不过仍远低于50的荣枯分界线。

3月数据高于12位分析师平均预估的43.5。

“第一季以略偏正面的基调结束，服务业企业活动水平的下滑速度是今年以来最慢，一部分是因为新业务的下降速度放慢。”Markit分析师Phil Smith表示。

服务业在意大利经济总产值中占到大约70%的比重。

意大利经济已经萎缩六个季度，意味着经济陷入20年来时间最长的衰退，随着多数月度指标继续恶化，经济在今年下半年恢复增长的希望已经变弱。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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