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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 16:02 BJT

法国数据：3月服务业PMI终值跌至41.3，创逾四年最低

服务业的下滑对综合PMI指数构成了压力，致其从2月的43.1降至四年低点41.9，弱于42.1的初值。

Markit表示，自去年11月起保持在正面区域后，企业预期转至负面。

“最新的法国服务业PMI数据糟糕，加重了该行业的低迷氛围，”Markit资深分析师Jack Kennedy说。

他还表示：“随着企业进一步降低聘雇水平，本已低迷的需求可能会因为劳工市场的恶化而进一步承压。”(完) (编译 田建华/王洋; 审校 隋芬)

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