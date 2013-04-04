法国数据：3月服务业PMI终值跌至41.3，创逾四年最低

服务业的下滑对综合PMI指数构成了压力，致其从2月的43.1降至四年低点41.9，弱于42.1的初值。

Markit表示，自去年11月起保持在正面区域后，企业预期转至负面。

“最新的法国服务业PMI数据糟糕，加重了该行业的低迷氛围，”Markit资深分析师Jack Kennedy说。