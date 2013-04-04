法国数据：3月服务业PMI终值跌至41.3，创逾四年最低

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
服务业的下滑对综合PMI指数构成了压力，致其从2月的43.1降至四年低点41.9，弱于42.1的初值。
Markit表示，自去年11月起保持在正面区域后，企业预期转至负面。
“最新的法国服务业PMI数据糟糕，加重了该行业的低迷氛围，”Markit资深分析师Jack Kennedy说。
他还表示：“随着企业进一步降低聘雇水平，本已低迷的需求可能会因为劳工市场的恶化而进一步承压。”(完) (编译 田建华/王洋; 审校 隋芬)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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