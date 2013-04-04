德国数据：3月综合PMI终值降至50.6，民间行业扩张步伐放缓

“整体而言，第一季德国国内生产总值(GDP)有可能是温和增长，但月度调查指标给出的明确信息是，德国经济的反弹之势正在快速减弱，”Markit资深市场分析师Tim Moore表示。

PMI调查显示，3月德国服务业扩张放缓，因企业新订单萎缩，且未完成订单连续第13个月减少。

受访者称，围绕欧元区经济前景的担忧使消费者和企业上月抑制支出。3月德国服务业PMI指数由前月的54.7下滑至50.9，不及51.6的初值。

“服务业产出增长逊于3月初值，这突显出自2013年初以来明显失去动能，”Markit的Moore表示。

不过服务业预期指数升至2011年6月以来最高，且连续第四个月为正值，这是未来活动的利好迹象。(完)