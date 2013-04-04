德国数据：3月综合PMI终值降至50.6，民间行业扩张步伐放缓

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
“整体而言，第一季德国国内生产总值(GDP)有可能是温和增长，但月度调查指标给出的明确信息是，德国经济的反弹之势正在快速减弱，”Markit资深市场分析师Tim Moore表示。
PMI调查显示，3月德国服务业扩张放缓，因企业新订单萎缩，且未完成订单连续第13个月减少。
受访者称，围绕欧元区经济前景的担忧使消费者和企业上月抑制支出。3月德国服务业PMI指数由前月的54.7下滑至50.9，不及51.6的初值。
“服务业产出增长逊于3月初值，这突显出自2013年初以来明显失去动能，”Markit的Moore表示。
不过服务业预期指数升至2011年6月以来最高，且连续第四个月为正值，这是未来活动的利好迹象。(完)
(编译 王翔琼/李春喜; 审校 杜明霞/隋芬)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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