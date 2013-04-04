欧元区数据：PMI调查显示3月民间部门活动继续下滑，服务业萎缩速度加快

“意大利选后政局未能因此底定，被视为让3月经济前景蒙阴的一个关键因素，而拙劣的塞浦路斯纾困方案可能会使得4月区域景气进一步恶化。”

新订单指数从2月的46.3降至3月的45.1。

综合PMI从2月的47.9降至3月的46.5，持平于初值。