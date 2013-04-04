英国数据：3月PMI显示服务业强劲成长，有望躲过经济衰退

3月服务业PMI创8月以来最高，且高过分析师预估的51.5。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“政府和英国央行看到3月服务业扩张势头增加的迹象，应会长舒一口气，该数据料将帮助英国勉强避开第三度衰退。”

Williamson称，3月服务业PMI改善盖过了制造业和建筑业萎缩的影响，料推动今年第一季经济成长0.1%。(完)