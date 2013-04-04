《汇市简讯》欧元/英镑短线重要目标位为0.8550

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
0401GMT
* 在央行会议事件风险前，欧元/英镑在亚洲盘的交投极为淡静，窄幅波动
* 欧洲央行料将按兵不动，关注未来是否降息
* 英国央行料将维持利率和量化宽松规模不变
* 五日和10日均线料将进入黄金交叉，显示后市偏多。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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