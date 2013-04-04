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市场报道 | 2013年 4月 4日 星期四 12:12 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑短线重要目标位为0.8550

0401GMT

* 在央行会议事件风险前，欧元/英镑在亚洲盘的交投极为淡静，窄幅波动

* 欧洲央行料将按兵不动，关注未来是否降息

* 英国央行料将维持利率和量化宽松规模不变

* 五日和10日均线料将进入黄金交叉，显示后市偏多。(完)

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