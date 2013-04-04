日本央行：总裁黑田东彦称，采取所有必要举措在两年内达到2%的通胀

路透东京4月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：

* 采取所有必要举措在两年内达到2%的通胀

* 会毫不迟疑视经济和物价变化来进一步调整政策

* 不需要取消0.1%的货币市场利率底限

* 将继续发布日本央行半年度经济和物价报告

* 先前的逐步宽松作法不足以达成央行的物价目标

* 认为央行的超宽松政策不会有严重的缺陷

* 基础货币是很容易理解的目标，是央行资金供应最具学术验证的指标

* 购买上市交易基金(ETF)的空间很大，但现在决定将购买规模倍增是缩窄风险溢价最合适举措

* 未来政策调整是宽松或紧缩将视届时经济情况而定