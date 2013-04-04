日本央行：总裁黑田东彦称，采取所有必要举措在两年内达到2%的通胀

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透东京4月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：
* 采取所有必要举措在两年内达到2%的通胀
* 会毫不迟疑视经济和物价变化来进一步调整政策
* 不需要取消0.1%的货币市场利率底限
* 将继续发布日本央行半年度经济和物价报告
* 先前的逐步宽松作法不足以达成央行的物价目标
* 认为央行的超宽松政策不会有严重的缺陷
* 基础货币是很容易理解的目标，是央行资金供应最具学术验证的指标
* 购买上市交易基金(ETF)的空间很大，但现在决定将购买规模倍增是缩窄风险溢价最合适举措
* 未来政策调整是宽松或紧缩将视届时经济情况而定
* 日本央行若要考虑退出宽松政策，必须确认在可见的未来能维持2%通胀率 (完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)