日本股市：日经指数收高2.2%，受日本央行积极宽松措施提振

路透东京4月4日 - 日本股市日经指数周四收高2.2%，此前日本央行宣布一系列货币扩张措施，包括大量投资房地产投资信托(REIT)和上市交易基金(ETF)，消息提振地产和银行等类股。

日经指数 收高272.34点至12,634.54点，逆转稍早因美国经济复苏忧虑带动的跌势。东证股价指数 跳升2.7%至1,037.76点。

央行亦称，将把每年购买日本REIT的规模提高300亿日圆，购买ETF的规模则提高1兆(万亿)日圆。(完)