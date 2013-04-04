日本股市：日经指数收高2.2%，受日本央行积极宽松措施提振

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透东京4月4日 - 日本股市日经指数周四收高2.2%，此前日本央行宣布一系列货币扩张措施，包括大量投资房地产投资信托(REIT)和上市交易基金(ETF)，消息提振地产和银行等类股。
日经指数 收高272.34点至12,634.54点，逆转稍早因美国经济复苏忧虑带动的跌势。东证股价指数 跳升2.7%至1,037.76点。
日本央行称，将提前执行无上限资产购买计画，并购买剩余时间更长的公债。此举符合市场预期。
央行亦称，将把每年购买日本REIT的规模提高300亿日圆，购买ETF的规模则提高1兆(万亿)日圆。(完)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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