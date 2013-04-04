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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 14:26 BJT

欧元债市：德债期货盘初变化不大，静候欧洲央行会议结果

此类臆测浮现，是因为近期公布的一系列经济数据表现疲弱，加之塞浦路斯纾困案相关忧虑可能对欧元区银行业系统的信心造成冲击。

欧元区3月Markit采购经理人指数(PMI)将于0758GMT公布，料为46.5，低于荣枯分水岭50。

德债期货 最新上升5个跳动点，报145.57。10年期德债收益率(殖利率) 下跌0.4个基点，报1.278%。

一名交易商称，“鉴于收益率水平，风险在于，如果(欧洲央行总裁德拉吉)不如(市场预期的那样)温和，市场则可能感到失望。”

西班牙周四稍晚将发行2016年、2018年和2021年到期的债券，计划最多筹募40亿欧元的资金。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/王翔琼; 审校 侯向明/李春喜)

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