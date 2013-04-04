《汇市简讯》欧元/日圆空头被迫回补，尽管欧元/美元走疲

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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* 欧元/日圆走势震荡不下美元/日圆，同样受到空头回补而大升
* 尽管欧元/美元低迷，交叉盘人士仍措手不及，手上部位偏空
* 等到尘埃落定，欧元/日圆有可能再度回落，但欧元/日圆从119.18升至121.60的波幅仍十分惊人
* 欧元/日圆一路走高，并未在一目均衡云区下方停步，而是直奔云区顶部
* 云区范围在119-15-122.50，底部确认为强劲技术面支撑。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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