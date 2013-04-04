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市场报道 | 2013年 4月 4日 星期四 14:32 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆空头被迫回补，尽管欧元/美元走疲

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* 欧元/日圆走势震荡不下美元/日圆，同样受到空头回补而大升

* 尽管欧元/美元低迷，交叉盘人士仍措手不及，手上部位偏空

* 等到尘埃落定，欧元/日圆有可能再度回落，但欧元/日圆从119.18升至121.60的波幅仍十分惊人

* 欧元/日圆一路走高，并未在一目均衡云区下方停步，而是直奔云区顶部

* 云区范围在119-15-122.50，底部确认为强劲技术面支撑。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)

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