欧洲汇市：瑞郎兑欧元和美元走低，此前日本央行祭出激进的宽松举措

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
但瑞郎兑美元下跌0.3%至0.9473，兑欧元下降0.1%。
同时，投资者将关注点转向欧洲央行及英国央行的政策会议，尽管两央行料暂时都不会出台新刺激举措。
“疲弱的经济成长和通胀前景，应会使欧洲央行利率预期受限，”法国农业信贷银行的Manuel Oliveri称。
“再加上欧元区二线国家的不确定性仍存，暂时应会令资本流动不振。”
自瑞士央行在2011年9月设定瑞郎/欧元汇价上限1.20以来，瑞郎走势与欧元亦步亦趋。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/王翔琼; 审校 高琦)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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