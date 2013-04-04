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市场报道 | 2013年 4月 4日 星期四 15:06 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元和美元走低，此前日本央行祭出激进的宽松举措

但瑞郎兑美元下跌0.3%至0.9473，兑欧元下降0.1%。

同时，投资者将关注点转向欧洲央行及英国央行的政策会议，尽管两央行料暂时都不会出台新刺激举措。

“疲弱的经济成长和通胀前景，应会使欧洲央行利率预期受限，”法国农业信贷银行的Manuel Oliveri称。

“再加上欧元区二线国家的不确定性仍存，暂时应会令资本流动不振。”

自瑞士央行在2011年9月设定瑞郎/欧元汇价上限1.20以来，瑞郎走势与欧元亦步亦趋。(完)

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