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亚洲 | 2013年 4月 4日 星期四 15:58 BJT

金属期市：LME期铜跌至八个月低点，因美国就业市场状况令人担忧

0700GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7376.50 -10.00 -0.14 -6.97

上海期铜 -- -- -- --

COMEX期铜 332.80 -0.50 -0.15 -8.88

LME期铝 1869.00 -2.50 -0.13 -9.75

上海期铝 -- -- -- --

LME期锌 1855.00 -2.00 -0.11 -10.10

上海期锌 -- -- -- --

LME期镍 16025.00 -80.00 -0.50 -6.59

LME期铅 2051.75 1.75 +0.09 -12.32

上海期铅 -- -- -- --

LME期锡 22600.00 -100.00 -0.44 -3.42

LME/上海套利价差^ -552

注：LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。 (完)

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伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/张若琪; 审校 白云/李春喜)

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