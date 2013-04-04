日本央行：总裁黑田东彦称，无意将政府债务货币化

路透东京4月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：

* 新计划之下的每月公债购买总数将是新发行公债的70%左右

* 无意将政府债务货币化

* 强烈预期政府将采取措施确保外界对公共财政的信赖

* 不预期日本央行的公债购买会扭曲市场

* 并不担心长期公债收益率急升或资产价格出现泡沫

* 对汇率发表特定评论不属日央行职权

* 放宽货币政策的国家，通常货币会贬值

* 不认为公债市场存在泡沫

* 将以均衡方式购买超长债，以达到平均期限七年的目标