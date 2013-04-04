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市场报道 | 2013年 4月 4日 星期四 16:29 BJT

欧洲汇市：英镑走疲，若英国服务业PMI数据欠佳恐加重下跌压力

“若服务业PMI格外疲弱，接近50的话，那么英镑兑美元则可能逼近1.50美元水准，”FXPro首席分析师Simon Smith表示。

市场也将关注1100GMT公布的英国央行利率和购债决议。

若服务业PMI低于预期，将凸显近期一连串数据的疲态，重新点燃经济在不到五年内可能陷入第三次衰退的担忧。

有关英国经济前景的忧虑料也会压制英镑涨势。一些交易商寻求逢高抛售，据称1.5100美元处有期权到期。

欧元兑英镑 上涨0.3%，报0.8511英镑，守在周一触及的0.84115英镑上方。(完)

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