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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 16:47 BJT

全球金市：金价扩大下跌至5月以来低点，跌破每盎司1,540美元

路透伦敦4月4日 - 黄金价格周四欧洲盘中扩大下跌，跌破每盎司1,540美元，触及5月以来新低，在美国公布令人失望的经济数据之后，投资人卖出黄金变现以填补股市损失，同时等待今日稍晚登场的欧洲央行会议。

现货金 一度跌至每盎司1,539.70美元，0835GMT时下跌0.8%至1,544.66美元；美国6月黄金期货 下跌0.6%至每盎司1,544.31美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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