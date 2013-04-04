全球金市：金价扩大下跌至5月以来低点，跌破每盎司1,540美元

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透伦敦4月4日 - 黄金价格周四欧洲盘中扩大下跌，跌破每盎司1,540美元，触及5月以来新低，在美国公布令人失望的经济数据之后，投资人卖出黄金变现以填补股市损失，同时等待今日稍晚登场的欧洲央行会议。
现货金 一度跌至每盎司1,539.70美元，0835GMT时下跌0.8%至1,544.66美元；美国6月黄金期货 下跌0.6%至每盎司1,544.31美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)