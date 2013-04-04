德国个股：德监管当局着手调查德意志银行的会计账目--消息

路透法兰克福4月4日 - 两位知情消息人士周四透露，德国金融监管局和央行正在对德意志银行 的会计账目进行深度调查，因有人指控德银对一个衍生品投资组合的估值有误。

他们称，有人指控德银错误估算信贷衍生品的价值，使其得以隐瞒多达120亿美元的亏损。德国央行在对这一指控做出回应。

德银此前表示，这些指控没有根据。拒绝对此置评。

德国央行则表示不提供影响到个别机构的措施的相关信息。(完)