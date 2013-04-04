德国个股：德监管当局着手调查德意志银行的会计账目--消息

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
路透法兰克福4月4日 - 两位知情消息人士周四透露，德国金融监管局和央行正在对德意志银行 的会计账目进行深度调查，因有人指控德银对一个衍生品投资组合的估值有误。
他们称，有人指控德银错误估算信贷衍生品的价值，使其得以隐瞒多达120亿美元的亏损。德国央行在对这一指控做出回应。
德银此前表示，这些指控没有根据。拒绝对此置评。
德国央行则表示不提供影响到个别机构的措施的相关信息。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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