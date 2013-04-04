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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 17:56 BJT

日本央行：5月起购入日债金额近乎倍增

路透东京4月4日 - 日本央行周四表示，5月起每月买进约7.5兆(万亿)日圆(810亿美元)公债，这是该行打击通缩的连串宽松货币措施之一。

日央行目前每月买进3.8万亿日圆日债。

日本央行在声明稿中指出，购债内容将包含与消费者物价指数(CPI)连动债券，以及浮动利率债券。(完)

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