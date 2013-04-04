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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 18:17 BJT

伦敦美债：指标10年债收益率接近三个月低点，美就业数据低迷引发担忧

分析师表示,市场当前预期周五公布的非农就业数据偏软。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月ADP民间就业人数增加15.8万人，不及预期。

路透在ADP报告公布前的调查显示，预计美国3月非农就业岗位增长20万。加拿大蒙特利尔银行驻伦敦交易员称，“当前人们在非农就业数据公布前调低风险，因市场下修对该数据的预期。”

“昨日数据公布后，当前人们作出新的预期，预计非农就业增长岗位料接近15万-16万，我想若数据超过20万，这将回冲市场...”

投资者还将关注周四稍晚的欧洲央行(ECB)会议。预计欧洲央行会维持指标利率不变。(完)

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(编译 田建华; 审校)

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