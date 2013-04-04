英国央行：维持3,750亿英镑的购债规模，并维持利率不变

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透伦敦4月4日 - 英国央行周四并没有再向英国迟滞的经济挹注新的资金，尽管央行新的任务使其有更大空间，可以忽视高于目标的通胀。
央行称将维持3,750亿英镑的购债规模，并维持利率在0.5%不变。
一如以往英央行并没有就利率决定做出进一步的声明，会议纪录要待到4月17日公布。
此前路透采访的大部分分析师均预计此次英国央行将维持货币政策不变。
今日稍早，日本央行采取强有力的宽松货币举措，与英国央行形成鲜明反差。
两周前，英国财政大臣欧思邦给予英国央行忽略一次性通胀压力的空间。一些分析师认为，此举或打破过去两个月货币政策委员会(MPC)内部的僵局。
不过央行总裁金恩和其它两位官员在2月和3月曾支持扩大资产购买规模，没有迹象表明其它六位反对此举的MPC委员这次改变了立场。
英国通胀率目前高于目标水准，处在2.8%，并且预计到2016年初以前不会降至2%下方。一些英国央行官员也表达了对刺激措施或引发英镑汇价走弱的担忧。
尽管如此，分析师认为由于增长前景低迷，且英国经济面临陷入五年来第三次衰退的风险，仍有60%的几率英国央行在今年某个时刻进一步放松货币政策。
最早或在5月份加大资产购买规模，届时英国央行将公布最新的季度经济预测，而卡尼也将在7月接任英国央行总裁。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)