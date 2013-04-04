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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 19:29 BJT

英国央行：维持3,750亿英镑的购债规模，并维持利率不变

英国通胀率目前高于目标水准，处在2.8%，并且预计到2016年初以前不会降至2%下方。一些英国央行官员也表达了对刺激措施或引发英镑汇价走弱的担忧。

尽管如此，分析师认为由于增长前景低迷，且英国经济面临陷入五年来第三次衰退的风险，仍有60%的几率英国央行在今年某个时刻进一步放松货币政策。

最早或在5月份加大资产购买规模，届时英国央行将公布最新的季度经济预测，而卡尼也将在7月接任英国央行总裁。(完) (编译/审校 孙茉莉/王洋)

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