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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 19:49 BJT

美国经济：FED洛克哈特对可能出现的年中疲态表示担忧

路透4月4日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，不能完全排除今年夏季时美联储减少购债规模的可能，不过他担心过去两年年中出现的经济回调会再度出现。(完)

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