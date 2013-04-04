美国数据：企业3月计划裁员数较2月减少11%至49,255人

第一季有145,041人被裁掉，较去年第四季上升5.6%，该季是2011年第三季以来裁员数最多的一季。

3月零售业裁员最大，宣布裁员16,445人，大幅高于2月的2,279人。今年前三个月，零售业裁掉25,400个岗位，仅次于金融业裁掉的33,819个岗位。(完)