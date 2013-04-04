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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 20:04 BJT

欧洲央行：维持利率不变，尽管塞浦路斯局势扰乱信心

欧元区上月签署协议对塞浦路斯施以价值100亿欧元的援助，协议要求塞浦路斯削减银行业规模，并让储户承担损失。

欧央行亦维持存款工具利率在0.0%不变，隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变。

市场目前将焦点转向德拉吉的记者会，定于1230GMT召开，届时其将代表欧央行发表对经济的看法。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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