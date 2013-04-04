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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 20:43 BJT

表格：美国一周初请失业金人数为38.5万人，创去年11月24日当周来最高

路透4月4日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周续请失业金人数为306.3万人(预估为305.0万人

* 美国一周初请失业金人数为38.5万人(预估为35.0万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为35.4万人

* 美国一周初请失业金人数创下2012年11月24日当周以来的最高

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

03/30/13 385,000 354,250

03/23/13 357,000 343,000 3,063,000 2.4

03/16/13 341,000-R 340,750-R 3,050,000

03/09/13 334,000 347,000-R 3,077,000-R 2.4

03/02/13 340,000-R 350,500-R 3,058,000-R 2.4

02/23/13 348,000-R 355,750 3,105,000-R 2.4

02/16/13 366,000 362,250-R 3,102,000-R 2.4

02/09/13 348,000-R 356,500-R 3,163,000-R 2.5(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)

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