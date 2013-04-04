表格：美国一周初请失业金人数为38.5万人，创去年11月24日当周来最高

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月4日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周续请失业金人数为306.3万人(预估为305.0万人
* 美国一周初请失业金人数为38.5万人(预估为35.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为35.4万人
* 美国一周初请失业金人数创下2012年11月24日当周以来的最高
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
03/30/13 385,000 354,250
03/23/13 357,000 343,000 3,063,000 2.4
03/16/13 341,000-R 340,750-R 3,050,000
03/09/13 334,000 347,000-R 3,077,000-R 2.4
03/02/13 340,000-R 350,500-R 3,058,000-R 2.4
02/23/13 348,000-R 355,750 3,105,000-R 2.4
02/16/13 366,000 362,250-R 3,102,000-R 2.4
02/09/13 348,000-R 356,500-R 3,163,000-R 2.5(完)
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)