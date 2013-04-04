美国热股：摩根大通将CENTURYLINK评级从中性上调至表现优于同业

路透4月4日 - 摩根大通将乡村电信服务提供商CENTURYLINK INC 的股票评级从“中性”上调至“表现优于同业”，称公司6.2%的股息率可以维系，且同Verizon 4.2%和美国电话电报公司4.8%的股息率相比很有吸引力。