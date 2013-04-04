美国热股：摩根大通将CENTURYLINK评级从中性上调至表现优于同业

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
路透4月4日 - 摩根大通将乡村电信服务提供商CENTURYLINK INC 的股票评级从“中性”上调至“表现优于同业”，称公司6.2%的股息率可以维系，且同Verizon 4.2%和美国电话电报公司4.8%的股息率相比很有吸引力。
公司股价周三收报35.06美元，今日盘前交易中上涨2%。(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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