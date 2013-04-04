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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 21:17 BJT

美国热股：HARVEST NATURAL此前三年财务报表有误，股价盘前下跌

路透4月4日 - 油气公司HARVEST NATURAL RESOURCES表示，公司2010、2011和2012年前三个季度的财务报表不再可信。

公司在3月预警称，会计错漏迫使其重新申报过去三年特定时期的报表，这引发在公司目前流动性情况下，是否能继续经营的担忧。

周三公司股价收报2.97美元，今日盘前下跌1.3%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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