美国热股：HARVEST NATURAL此前三年财务报表有误，股价盘前下跌

路透4月4日 - 油气公司HARVEST NATURAL RESOURCES表示，公司2010、2011和2012年前三个季度的财务报表不再可信。

公司在3月预警称，会计错漏迫使其重新申报过去三年特定时期的报表，这引发在公司目前流动性情况下，是否能继续经营的担忧。