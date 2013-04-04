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市场报道 | 2013年 4月 4日 星期四 21:19 BJT

美国热股：Clearwire股东提出可转换债融资计划，旨在减少对大股东依赖

路透4月4日 - 无线服务提供商Clearwire 最大的少数权益股东Crest Financial Ltd提出一可转换债融资计划，旨在使得公司减少对大股东Sprint Nextel 的依赖。

公司股价周三收报3.28美元。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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