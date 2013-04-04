美国股市：道琼工业指数收高0.38%，Nasdaq指数上涨0.2%

路透纽约4月4日 - 美国股市周四上涨，此前日本央行公布激进的提振市场的政策以激活该国经济，但美国就业数据疲弱限制美股升幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高55.76点，或0.38%，至14,606.11点；标准普尔500指数 上涨6.29点，或0.4%，至1,559.98点；Nasdaq指数 上升6.38点，或0.2%，至3,224.98点。(完)