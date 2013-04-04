美国股市：道琼工业指数收高0.38%，Nasdaq指数上涨0.2%

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
路透纽约4月4日 - 美国股市周四上涨，此前日本央行公布激进的提振市场的政策以激活该国经济，但美国就业数据疲弱限制美股升幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高55.76点，或0.38%，至14,606.11点；标准普尔500指数 上涨6.29点，或0.4%，至1,559.98点；Nasdaq指数 上升6.38点，或0.2%，至3,224.98点。(完)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
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