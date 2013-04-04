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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 05:16 BJT

美国FED:副主席叶伦称美联储应关注就业，即便会导致通胀高于目标水平

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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