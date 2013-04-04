美国基金：4月3日当周货币市场基金增加26.1亿美元--ICI

标题新闻：加拿大2月建筑许可较前月下降2.5%，安大略省建筑意愿跌幅居前--统计局
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路透4月4日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至4月3日当周，美国货币市场共同基金总资产增加26.1亿美元，至2.631万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少22.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加44亿美元，免税基金减少4.6亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少11.7美元至9,086.3亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少5.5亿美元至1,942.1亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少7.5亿美元至5,191.3亿美元，免税基金资产增加1.2亿美元至1,953.0亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加37.9亿美元至1.723万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产减少17亿美元至7,044亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加51.5亿美元至9,387.1亿美元。免税基金资产增加3.4亿美元至796.3亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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