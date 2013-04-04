美国基金：4月3日当周货币市场基金增加26.1亿美元--ICI

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少11.7美元至9,086.3亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少5.5亿美元至1,942.1亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少7.5亿美元至5,191.3亿美元，免税基金资产增加1.2亿美元至1,953.0亿美元。