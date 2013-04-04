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亚洲 | 2013年 4月 5日 星期五 06:40 BJT

《日本重要政经日程》--4月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会

0130 - 日本公债流动性供给标售

0500 - 2月领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚; 审校　戴素萍)

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