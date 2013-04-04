《日本重要政经日程》--4月5日

突发新闻：目击者听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声，无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行记者会
0130 - 日本公债流动性供给标售
0500 - 2月领先指标
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 戴素萍)
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及一周半低点每吨75.20美元，在现货市场受液化石油气(LPG)价格下跌打压。
“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”