金砖国家：4月4日股汇市收盘纵览

路透4月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月4日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.77%，报1,017.06点。
中国股市：休市。
香港股市：休市。
中国汇市： 休市。
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印度股市：跌至逾四个月收盘低位，因担心外资流入可能因政治不确定性持续而减少，且企业财报可能平淡。指标BSE指数 收跌1.55%或291.94点，收报18,509.70点，创2月26日以来最大单日百分比跌幅，为2012年11月23日以来最低收位。NSE指数 收跌1.73%或98.15点，收报5,574.75点，创2月28日以来最大单日跌幅。两指数双双跌破重要技术支撑位200日移动均值。
印度汇市：跌至近一个月最低，因股市持续下跌，令人担心外资流入可能在近期枯竭。卢比兑美元 收报54.87/88，跌幅为0.8%，为3月1日以来最大单日跌幅。盘中触及54.8950，为3月7日以来最低。周三收报54.43/44。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,419.450。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌0.52%至761.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.19%，报31.5850卢布，卢布兑欧元 下跌0.5%，40.8500卢布。
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巴西股市：巴西股市周四跌至逾八个月低点，因油企OGX股价因评等遭调降而跌至纪录低点，淡水河谷股价也下跌，因即将公布的缴税裁定存在不确定性。圣保罗交易所Bovespa指数 跌至7月以来最低，跌幅为1.65%，报54,648点。
巴西汇市：拉丁美洲货币上扬，此前日本央行采取前所未有的货币激励政策，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话立场温和，盖过该国经济数据疲软的影响。巴西雷亚尔兑美元 上涨0.4%。
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南非股市：连续第二日下跌，因大宗商品价格下滑打压矿业类股，且美国初请失业金人数意外上升，令全球股市承压。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌0.92%，报34,464.13点。综合指数 下滑0.8%至39,064.88点。
南非汇市：南非兰特兑美元创下近三周高位，跟随全球风险货币上扬。1756GMT，兰特兑美元 报9.18，较周三纽约收盘涨0.51%。 (完)
(编译 王丽鑫； 审校 李爽)