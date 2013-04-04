日韩经济指标预测--4月5日-4月12日****

突发新闻：目击者听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声，无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透4月5日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月1日当周 4月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,588 4月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- -0.3 领先指标(较前月) -- +3.1 4月7日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 2月 -- -- 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) -- 赤字3,648 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.2 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -5.6% 进口物价(较上年同期) -- -8.6% 2300 韩国失业率 3月 －－ 3.5% 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +1.5% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 2月 -- +8.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- -13.1% (较上年同期) -- -9.7% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布基准利率 4月 -- 2.75% 4月12日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及一周半低点每吨75.20美元，在现货市场受液化石油气(LPG)价格下跌打压。
“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”