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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 07:28 BJT

《日本央行焦点》政策目标改为基础货币，以空前刺激举措向经济挹注1.4万亿美元

“这样的结果简直不亚于改朝换代，”汇丰日本经济分析师Izumi Devalier在一份报告中这样说道。

“现在，日本央行作出了比以往坚定得多的承诺，矢志达成2%的通胀目标，并且已表明决心，将采取除购买外国债券以外的一切行动来实现这一目标。”

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力表示，经过国内生产总值(GDP)因素调整后，日本央行的计划比美联储的资产购买行动规模大一倍。“投资者感到震惊和敬畏也就在所难免。”

“计划未必能够奏效，但他们还是甘冒失败的风险坚持放手一搏，”太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在Twitter上说。

**谨慎支持**

美联储几位高层官员对日本的举动表示了谨慎支持，称这或将有助于全球经济体。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在出席一个学生投资论坛的间隙表示，“日本做好了采取更积极举措的准备，如果这样做奏效，对每个人肯定都有益...如何起效以及效果如何，现在说还为时过早。”

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称此举“力度相当大”，“我当然希望所有外国央行都能采取举措，让经济最大限度地恢复活力...”

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