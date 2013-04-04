《日本央行焦点》政策目标改为基础货币，以空前刺激举措向经济挹注1.4万亿美元

美国各类经济指标总览--2017/4/6
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
“这样的结果简直不亚于改朝换代，”汇丰日本经济分析师Izumi Devalier在一份报告中这样说道。
“现在，日本央行作出了比以往坚定得多的承诺，矢志达成2%的通胀目标，并且已表明决心，将采取除购买外国债券以外的一切行动来实现这一目标。”
对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力表示，经过国内生产总值(GDP)因素调整后，日本央行的计划比美联储的资产购买行动规模大一倍。“投资者感到震惊和敬畏也就在所难免。”
“计划未必能够奏效，但他们还是甘冒失败的风险坚持放手一搏，”太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在Twitter上说。
**谨慎支持**
美联储几位高层官员对日本的举动表示了谨慎支持，称这或将有助于全球经济体。
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在出席一个学生投资论坛的间隙表示，“日本做好了采取更积极举措的准备，如果这样做奏效，对每个人肯定都有益...如何起效以及效果如何，现在说还为时过早。”
芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称此举“力度相当大”，“我当然希望所有外国央行都能采取举措，让经济最大限度地恢复活力...”
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。