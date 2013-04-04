澳新经济指标预测--4月5日-4月12日****

马来西亚期市：棕榈油期货回落，因预期产量回升

“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”