澳新经济指标预测--4月5日-4月12日****

突发新闻：目击者听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声，无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透4月5日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月1日当周 4月5日(五) 暂无重要经济数据公布 4月8日当周 4月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 3月 -- -2.9% 网络招聘广告(较前月) -- +3.3% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一 -- 20.0% 季 4月8日-4月11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 3月 -- +1.6% 月) (较上年同期) -- +8.1% 4月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 负3.0 企业信心指数 -- 正1 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.5% 4月10日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- +2.0% 4月11日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 -- 增加7.15 全职就业人数(万人) -- 增加1.78 就业参与率 -- 65.3% 失业率 -- 5.4% 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.3% 4月12日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 新西兰央行海外资产 3月 -- +64.4% (完)
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及一周半低点每吨75.20美元，在现货市场受液化石油气(LPG)价格下跌打压。
“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”