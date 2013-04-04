更新版-纽约汇市：欧元和美元兑日圆大涨，因日本央行公布激进刺激举措

突发新闻：目击者听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声，无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2935 1.2850 +0.66 -1.96 1.3194 美元/日圆 96.33 93.04 +3.54 +11.06 86.74 欧元/日圆 124.61 119.51 +4.27 +8.88 114.45 美元/瑞郎 0.9398 0.9449 -0.54 +2.65 0.9155 英镑/美元 1.5233 1.5127 +0.70 -6.26 1.6251 美元/加元 1.0124 1.0143 -0.19 +2.05 0.9921 澳元/美元 1.0434 1.0460 -0.25 +0.39 1.0393 欧元/瑞郎 1.2156 1.2142 +0.12 +0.67 1.2075 欧元/英镑 0.8491 0.8490 +0.01 +4.65 0.8114 新西兰元/美元 0.8420 0.8410 +0.12 +1.65 0.8283 美元/挪威克朗 5.7760 5.8097 -0.58 +3.83 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4730 7.4645 +0.11 +1.81 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5166 6.5060 +0.16 +0.28 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.4308 8.3601 +0.85 -1.71 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及一周半低点每吨75.20美元，在现货市场受液化石油气(LPG)价格下跌打压。
“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”