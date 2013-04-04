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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 07:37 BJT

东北亚情势：韩国副财长称朝鲜问题对金融市场的影响可能是持久的

路透首尔4月5日 - 韩国副财长Choo Kyung-ho周五表示：

* 北韩(朝鲜)问题对金融市场的影响可能是持久的。

* 如果北韩问题给市场带来的风险上升，将立即采取积极有力的举措。(完)

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