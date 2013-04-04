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亚洲 | 2013年 4月 5日 星期五 07:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－4月4日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                49.08       -1.19       -2.36     1509848
 搜狐                                47.93       -0.11       -0.23      197253
 网易                                55.16       +0.83       +1.53      361488
 百度                                85.16       -0.80       -0.94     3338950
 亚信科技                            11.69       +0.01       +0.09       40832
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        16.83       +0.09       +0.54     1844174
 联电                                 1.83       +0.02       +1.10      263256
 日月光                               4.07       +0.09       +2.26      211740
 硅品精密                             5.70       +0.06       +1.06      637932
 和信超媒体                           1.02       +0.00       +0.00       24694
 友达                                 4.27       +0.00       +0.00       46320
 中华电信                            31.36       +0.26       +0.84       88788
 台湾国际航电                        33.43       +0.00       +0.00     1025748
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            53.26       -0.03       -0.06       56433
 中国联通                            13.22       +0.02       +0.15      175902
 中国电信                            50.06       +0.30       +0.60       28340
 中芯国际                             2.97       +0.01       +0.34       28827
 电讯盈科                             4.93       +0.00       +0.00        1735
    
(完)

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