《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－4月4日

突发新闻：目击者听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声，无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
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路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及一周半低点每吨75.20美元，在现货市场受液化石油气(LPG)价格下跌打压。
“市场昨日攀升，因为豆油表现坚挺。我认为今天不会继续跟进，因为需求的原因，”一位吉隆坡的交易员说，“我们看到有一些斋月的需求，但整体和几周前差不多。实际上买家还没有追购。”