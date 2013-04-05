《欧洲央行焦点》维持利率不变，但“准备采取行动”提振低迷经济

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
本周稍早，欧洲央行执委科尔警告各国不要直接采取货币竞争性贬值的做法，尤其是如果其它央行调控空间有限的话。
欧元区经济年初曾出现企稳的初步迹象，但在3月重又受挫，塞浦路斯仅靠最后一刻的纾困才勉强逃过金融崩溃的命运，意大利则迟迟打不破选举后的政治僵局。
欧元区经济景气在连续四个月上升后回落，且调查显示欧元区制造业进一步下滑。
欧洲央行担心低利率政策的效果并没有传导至二线国家的家庭和企业，主要因为危机受困国家的银行业融资成本高于核心国家，推高了贷款成本。
这对中小企业(SME)的影响尤其大，因为他们除了向银行融资外几乎没有其它选择。
但德拉吉强调，由于权限方面的限制，欧洲央行帮助中小企业从低利率中受益的能力也有限。他表示，央行正在考虑提供帮助的途径，但政府和欧洲投资银行或许也可以有所作为。
他并指出，塞浦路斯纾困并不像一些人暗示的那样，可以作为将来援救行动的范例。此次救援中，银行的高端储户也不得不参与承担损失。(完)
(编译 兰秀娟/王丽鑫/王兴亚/郑茵 审校 程琳/张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币