版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 08:32 BJT

《欧洲央行焦点》维持利率不变，但“准备采取行动”提振低迷经济

本周稍早，欧洲央行执委科尔警告各国不要直接采取货币竞争性贬值的做法，尤其是如果其它央行调控空间有限的话。

欧元区经济年初曾出现企稳的初步迹象，但在3月重又受挫，塞浦路斯仅靠最后一刻的纾困才勉强逃过金融崩溃的命运，意大利则迟迟打不破选举后的政治僵局。

欧元区经济景气在连续四个月上升后回落，且调查显示欧元区制造业进一步下滑。

欧洲央行担心低利率政策的效果并没有传导至二线国家的家庭和企业，主要因为危机受困国家的银行业融资成本高于核心国家，推高了贷款成本。

这对中小企业(SME)的影响尤其大，因为他们除了向银行融资外几乎没有其它选择。

但德拉吉强调，由于权限方面的限制，欧洲央行帮助中小企业从低利率中受益的能力也有限。他表示，央行正在考虑提供帮助的途径，但政府和欧洲投资银行或许也可以有所作为。

他并指出，塞浦路斯纾困并不像一些人暗示的那样，可以作为将来援救行动的范例。此次救援中，银行的高端储户也不得不参与承担损失。(完)

(编译 兰秀娟/王丽鑫/王兴亚/郑茵 审校 程琳/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐