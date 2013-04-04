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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 07:50 BJT

韩国个股：三星电子初估第一季营业利润77亿美元，劲增53%

路透首尔4月5日 - 三星电子 估算1-3月营业利润劲增53%至8.7万亿(兆)韩元(77.4亿美元)，拜中档智能手机的销售所赐而顺利走过淡季。

这份初估业绩优于汤森路透I/B/E/S调查42位分析师所得的平均预估8.3万亿韩元。三星电子将于4月26日公布完整的季度财报。

三星估计第一季营收为52万亿韩元，市场预估为53.0万亿。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)

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