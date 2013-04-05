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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 09:08 BJT

重发-日本债市：指标公债收益率触及纪录低点，因央行推出大举宽松措施

(重发以删除多余内容)

路透东京4月5日 - 日本政府指标公债收益率周五跌至纪录新低，10年期公债期货则触及纪录高位。昨日日本央行宣布大举宽松举措。

日本10年期公债收益率(殖利率) 下跌9.5个基点至纪录低点0.340%。

20年期公债收益率 跌破1.0%，报0.995%，为2003年6月来最低。

10年期日债期货 升0.35点至146.36，之前曾高见146.41。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明; 审校 张涛)
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