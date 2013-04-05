版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 08:27 BJT

日本股市：盘初跳涨逾4%，近五年来首次突破13,000大关

路透东京4月5日 - 日本股市周五盘初涨逾4%，自2008年8月以来首次突破13,000点大关，因日本央行宣布出台大规模刺激政策以复苏经济。

日经指数上涨540.61点报13,175.15，延续前一日在央行决策公布后2.2%的涨势。今日该指数有望创下两年来最大单日百分比升幅。

东证股价指数 攀升4.1%至1,079.84点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐