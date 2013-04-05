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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 09:17 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货料录得21个月最大单周跌幅，大豆续跌

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 692.25 -1.75 -0.25% -0.61% 708.68 43

CBOT玉米 629.75 -0.25 -0.04% -1.83% 697.64 16

CBOT大豆 1368.50 -3.50 -0.26% -0.85% 1433.73 26

CBOT稻米 $15.69 $0.02 +0.16% +0.26% $15.28 73

美国原油 $93.45 $0.19 +0.20% -1.06% $93.27 38

汇率

欧元/美元 $1.293 -$0.001 -0.07% +0.59%

美元/澳元 1.042 -0.001 -0.11% -0.35% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/李爽; 审校 程琳/张涛)
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