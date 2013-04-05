《香港报摘》--其他报纸重要消息4月5日

*明报
--赛得利控股 财务总监的前证监会执行董事及营运总监欧阳长恩指出，随着未来增加销售特种浆，以及投资达5.5亿美元的福建黏胶短纤厂今年底投产，并于今年发挥垂直整合一条龙生产，达至减省成本效应。
*星岛日报
--消息透露，近日有投行到意大利路演，主力游说金莎朱古力生产商费列罗（Ferrero Rocher）赴港上市，据悉费列罗态度正面。
--“一手住宅物业销售条例”将在本月29日全面实施，发展商及代理均一步步以实际行动回应。多家代理均表示，会在新例实施前，撤去所有新盘宣传物料，以免触犯新例中的刑责条款。
--资本策略等旗下铜锣湾yoo Residence，项目首批30伙落实今天开售。发展商指，有信心首批单位可沽清。而市场估计，项目已累收约100多票，首批超额认购约两倍。
*苹果日报
--美国服饰连锁店Brooks Brothers亚太区董事总经理刘兆忠表示，内地高档服饰潜力巨大，故决意独力发展其中一条副线、高档品牌Black Fleece，与大中华区分销代理--迪生创建 之间无发生不愉快事件。
*东方日报
--香港交易所 将于下周一(8日)推期指夜市(夜期)。港交所股本证券与定息产品及货币联席主管戴志坚表示，在约180家期货经纪中，逾110家已确认会在初推出时参与夜期，包括大、小期货商，市占率达八成。
--利丰 荣誉主席冯国经出席一论坛时认为，于2008年金融海啸后，中国的旧经济增长模式已经终结，随着全球经济西向东移，部分被越南、柬埔寨等国家取代，部分货品则将会返回西方生产。
--中国有色 主席罗涛表示，希望5年内将公司铜产量增加至70万吨，同时会透过增加资本开支及并购，增加公司矿山自给率，藉此降低生产成本。
*文汇报
--分析预计，第二季首次公开招股(IPO)集资额将较上季增加，目前有逾10只新股排队上市，其中重磅新股银河证券、中石化炼化及光大银行，集资额均达15亿美元，共约350亿港元的集资额，较上季81亿港元的总集资多逾3.3倍。
--禹洲地产 表示，旗下间接全资附属厦门禹洲与卖方杨素宝及吴木荣于4月3日订立股权转让协议书，以代价6.12亿元人民币，向卖方收购漳州市瑞佳房地产开发有限公司的全部股权。
--将军澳65C1区及屯门富盛街住宅用地将于今天截标。中原测量师行执行董事张竞达表示，预计发展商投地态度会转趋保守，预测每尺楼面地价3,800港元，估值约21.6亿港元。
*大公报
--壹传媒 发公告指，本周三(3日)收到台湾公平交易委员会函件，确认已撤回及中止审理申请批准有关出售台湾印刷业务。
--碧桂园 宣布，集团于2013年首季度实现合同销售额约183.9亿元人民币，合同销售建筑面积约271万平方米。(完)
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