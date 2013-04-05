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货币新闻 | 2013年 4月 5日 星期五 09:38 BJT

香港股市：开盘下跌，中资石油类股拖累大盘

路透香港4月5日 - 香港股市周五开盘下跌，油价走跌拖累中资石油类股，中国海洋石油 及中国石油 双双下跌逾2%。

恒生指数 开低0.5%至22,230.9点，恒生国企指数 开低0.4%。(完)
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