《全球重要经济事件一览表》--4月5日-4月12日

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4月5日(五)
赫尔辛基--芬兰金融监管当局将公布芬兰银行业财务状况报告(0700)。
柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员马库赫(Jozef Makuch)在柏林科技大学就欧洲银行业联盟发表讲话。
伦敦--英国央行公布金融政策委员会会议记录(第一季)。
巴黎--欧洲央行执委科尔出席经济金融记者协会组织的早餐辩论会(0630)。
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Marko Kranjec在主题为“欧洲银行业改革”的圆桌会议上讲话(0800)。
华盛顿--美国副总统拜登在美国进出口银行年度会议上讲话(1645)。
4月8日(一)
佛罗里达州西棕榈滩--美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛，主题为“经济成长之路”(至4月9日)。出席者包括克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托。
乔治亚州斯通山--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在亚特兰大联储金融市场会议上讲话(2315)。
4月9日(二)
佛罗里达州西棕榈滩--美洲国际论坛之棕榈滩战略论坛，主题为“经济成长之路”(至4月9日)。出席者包括克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就在里奇蒙大学讲话，题目为“结束大到不能倒机构将是艰难任务”(1330)。
哥本哈根--丹麦央行总裁Lars Rohe在丹麦抵押贷款协会年会上讲话(0800)。
剑桥--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在哈佛肯尼迪学院就“小型石油经济中的货币政策和财富管理”发表演讲。
4月10日(三)
纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)就全球经济、挑战及风险发表演说。
乔治亚州斯通山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储金融市场会议前发表讲话(1220)。
得克萨斯州埃尔帕索--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在得克萨斯州大学发表演讲，题目为“经济和货币政策展望”(2100)。
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话。
4月11日(四)
香港--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在国际市场新闻社(Market News International)举办的经济研讨会上就货币政策发表讲话(1000)。
4月12日(五)
都柏林--欧元区财长会议。
华盛顿--美联储主席贝南克在联储社区事务部门主办的会议上发表演讲(1630)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该联储主办的会议上致开幕词，会议主题为“履行充分就业职责：货币政策与就业市场”(1245)。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 蔡美珍)